Вратарь Шестеркин вызван в сборную России по хоккею

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Вратарь петербургского СКА и олимпийской сборной России Игорь Шестеркин вызван на сбор основной национальной команды для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Тренерский штаб национальной сборной по итогам выступления олимпийской команды на Кубке "Алроса", завершившимся вчера в Санкт-Петербурге, вызвал на сбор четырех хоккеистов: вратаря Игоря Шестеркина, нападающих Александра Барабанова, Кирилла Капризова и Павла Красковского. Они присоединятся к команде в Новогорске вечером 1 мая и продолжат подготовку к чемпионату мира в составе национальной сборной", - говорится в сообщении ФХР.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.