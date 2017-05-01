"Нэшвилл" вышел вперед в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Сент-Луисом"

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. "Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Сент-Луис" со счетом 3:1 в третьем матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (11-я минута), Коди Маклеод (23) и Роман Йоси (55). У "Сент- Луиса" отличился Александр Стин (33).
Нападающие "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не смогли отличиться результативными действиями, проведя на площадке 19 минут 34 секунды и 6 минут 43 секунды соответственно.
"Нэшвилл" вышел вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится в Нэшвилле 3 мая.