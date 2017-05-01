"Юта" вышла в четвертьфинал плей-офф НБА, обыграв "Клипперс"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. "Юта" в гостях обыграла "Лос- Анджелес Клипперс" со счетом 104:91 в седьмом матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышла в следующий раунд.

В составе "Юты" 26 очков набрал Гордон Хэйуорд, дабл- дабл оформил Деррик Фейворс (17 очков, 11 подборов). У хозяев дабл-дабл в активе Деандре Джордана (24 очка, 17 подборов).

"Юта" выиграла серию 4-3 и в четвертьфинале сыграет с "Голден Стэйт".