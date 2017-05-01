ХК "Авангард" продлил контракт с Бурдасовым и расторг соглашение с Лемтюговым

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной России Антон Бурдасов и защитник Егор Мартынов приняли односторонние квалификационные предложения на два года от омского "Авангарда". Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Еще один форвард "Авангарда" Вадим Коськин подписал двустороннее соглашение на два сезона. По обоюдному согласию расторгнуты контракты между омским клубом и защитником Михаилом Григорьевым, а также нападающим Николаем Лемтюговым.
В минувшем сезоне Бурдасов сыграл в 46 матчах КХЛ и набрал 31 (21+10) очко. Лемтюгов был признан лучшим игроком "Авангарда" в сезоне-2016/17 по мнению болельщиков, в 64 матчах он набрал 40 (22+18) очков.
Омский клуб дошел до 1/4 финала плей-офф КХЛ в прошедшем сезоне, где уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 2-4 в серии.