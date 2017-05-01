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Пол Пирс завершил карьеру после 19 лет выступлений в НБА

Спорт
1 мая, 4:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, мая. /ТАСС

Форвард играл в НБА с 1998 года и набрал в сумме 26397 очков

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НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Пирс завершил карьеру.

Пирс в октябре сообщил, что этот сезон станет для него последним. В воскресенье "Клипперс" уступили "Юте" в решающем седьмом матче 1/8 финала плей-офф НБА и выбыли из дальнейшей борьбы.

"Я отдал этой игре всю свою жизнь, я благодарен своей семьей, болельщикам, всем своим тренерам, журналистам, всем кто следовал за мной все это время", - написал Пирс в своем Twitter.

Пирс выступал в НБА с 1998 года и набрал в сумме 26397 очков. Он был выбран на драфте клубом "Бостон Селтикс" под десятым номером. В составе "Бостона", который он покинул в 2013 году, Пирс стал чемпионом НБА и самым ценным игроком финала НБА 2008 года.

Девять раз участвовал в Матче всех звезд. Также выступал за "Бруклин Нетс" и "Вашингтон Уизардз".

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