Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Сибирь" обменяла хоккеистов Шумакова, Шалунова и Окулова в ЦСКА

Спорт
1 мая, 5:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Сибирский клуб получит форварда Александра Шарова и денежную компенсацию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Максим Шалунов (справа)

Максим Шалунов (справа)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающие "Сибири" Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков перешли в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского хоккейного клуба.

"Сибирь" получила взамен форварда Александра Шарова и денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Шалунов провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 (19+18) очков. В активе Шумакова 37 (16+21) очков в 54 играх. У Окулова 28 (17+11) очков в 59 встречах.

Шаров - серебряный призер молодежного чемпионата мира - 2013. Два последних сезона выступал за фарм-клуб ЦСКА "Звезда" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В 43 матчах сезона-2016/17 набрал 24 (7+17) очка, в пяти играх плей-офф - три (2+1) балла.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
15
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Зеленограде застрелен 20-летний юноша
2
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
3
СМИ: у берегов Великобритании задержали семерых, предположительно, украинцев
4
Участники пробега "Дороги Победы - на Берлин" прибыли в Польшу
5
NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении Дутерте
6
Ле Пен уверена в победе во втором туре выборов президента Франции
7
СМИ: Блэр объявил о возвращении в британскую политику в связи с Brexit
Темы дня
Загрузка...
Реклама