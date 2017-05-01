"Сибирь" обменяла хоккеистов Шумакова, Шалунова и Окулова в ЦСКА

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающие "Сибири" Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков перешли в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского хоккейного клуба.
"Сибирь" получила взамен форварда Александра Шарова и денежную компенсацию.
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Шалунов провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 (19+18) очков. В активе Шумакова 37 (16+21) очков в 54 играх. У Окулова 28 (17+11) очков в 59 встречах.
Шаров - серебряный призер молодежного чемпионата мира - 2013. Два последних сезона выступал за фарм-клуб ЦСКА "Звезда" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В 43 матчах сезона-2016/17 набрал 24 (7+17) очка, в пяти играх плей-офф - три (2+1) балла.