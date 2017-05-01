Кэри: новый этап "Формулы-1" в США должен проходить в атмосфере, схожей с Супербоулом

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" хочет, чтобы новый этап в США проходил в такой же атмосфере, что и Супербоул - финальный матч Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри.

В январе американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "Формулы-1" был назначен Кэри. Бывший глава "королевских гонок" Берни Экклстоун получил пост почетного президента. Одной из задач новые владельцы для себя поставили увеличение количества этапов "Формулы-1" в США.

"Есть пять-шесть городов, которые мы обсуждаем, где может появиться еще один этап в США, - рассказал Кэри. - Среди них Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Лас-Вегас. Мы рады, конечно, что есть этап в Техасе, но хотим выйти на рынок совершенно иного уровня. Хотим, чтобы американский этап "Формулы-1" окружала среда, схожая с Супербоулом, чтобы привлекать еще больше болельщиков со всего мира".

Финал чемпионата НФЛ считается главным спортивным событием США. Телеаудитория Супербоула прошедшего сезона составила в США 111 миллионов человек.