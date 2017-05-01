Кэри: опыт работы в 21st Century Fox помогает руководить "Формулой-1"

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СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Опыт работы в американском транснациональном медиахолдинге 21st Century Fox поможет Чейзу Кэри на посту исполнительного директора чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом он рассказал ТАСС.
Кэри был назначен исполнительным директором "королевских гонок" в январе, сменив в этой должности Берни Экклстоуна. До этого он работал в 21st Century Fox, где был сначала исполнительным директором, а затем - вице-председателем компании.
"Конечно, опыт работы в медиахолдинге мне поможет и здесь, - отметил Кэри. - Спорт - это большая часть бизнеса компании. Мы работали со многими видами спорта, включая "Формулу-1". Я считаю, что 21st Century Fox является самой влиятельной вещательной компанией в освещении "Формулы-1".
"Главная же наша задача заключалась в том, чтобы сделать спорт более зрелищным для фанатов, найти для них новые привлекательные моменты взаимодействия со спортом, - продолжил Кэри. - Также мы разрабатывали новые виды распространения спорта, включая цифровые. Но основной акцент мы делали на звездах спорта, работали и продолжаем работать над их имиджем. И мы хотим, чтобы они были как можно более доступны для болельщиков".