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На матч ЧМ по хоккею Россия - США осталось в продаже около тысячи билетов

Спорт
1 мая, 9:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Матч Россия - США станет заключительным для россиян на групповом этапе в Кельне, он пройдет 16 мая

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МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Около тысячи билетов остаются непроданными на матч предварительного этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и США. Об этом ТАСС рассказал один из руководителей оргкомитета турнира, президент Немецкого хоккейного союза Франц Райндль.

Матч Россия - США будет заключительным для россиян на групповом этапе в Кельне и пройдет 16 мая. Реализованы все билеты на матч россиян с хозяевами турнира немцами 8 мая и практически все - на игру со шведами в первый день турнира 5 мая.

"Относительно матча Россия - США, осталось около тысячи билетов. Билеты на игры сборной России с Италией, Данией и Латвией все еще доступны, - сказал Райндль. - Сборная России определенно будет второй домашней командой в Кельне из-за большого количества российских болельщиков, которые приедут в Германию поддержать свою команду".

Турнир в немецком Кельне и Париже пройдет с 5 по 21 мая. Арена в Кельне вмещает 18,5 тысяч зрителей.

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