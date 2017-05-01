Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Салават Юлаев" подтвердил подписание Воробьевым контракта с клубом НХЛ "Филадельфия"

Спорт
1 мая, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Права на форварда в КХЛ остаются у уфимского клуба

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" и олимпийской сборной России Михаил Воробьев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Ранее о подписании соглашения сообщил канадский телеканал TVA Sports, однако официального подтверждения этой информации не поступало. Отмечалось, что с Воробьевым заключен двусторонний контракт новичка, по которому он будет находиться в системе клуба и предусматривающий возможное выступление в фарм-клубе "Филадельфии" - "Лихай Уэлли Фантомс" (Аллетаун, штат Пенсильвания) из Американской хоккейной лиги (АХЛ). За "Фантомс" выступает 21-летний российский нападающий Радель Фазлеев, являющийся воспитанником казанского "Ак Барса" и выбранный "Филадельфией" под 168-м номером на драфте в 2014 году.

Контракт 20-летнего Воробьева с "Салаватом Юлаевым" истекал в этом году, "Филадельфия" выбрала Воробьева на драфте новичков 2015 года под общим 104-м номером. Права на игрока в КХЛ остались у уфимского клуба. В КХЛ хоккеист выступал с сезона-2015/16, сыграв за два года 78 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 14 очков (5+9) по системе "гол+пас", в плей-офф КХЛ Воробьев провел шесть игр, не отметившись результативными действиями. Центральный нападающий в январе стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира. В семи матчах турнира он отдал 10 голевых передач, играя в тройке с лучшим бомбардиром первенства Кириллом Капризовым.

Кроме того, "Салават Юлаев" сообщил об уходе еще 10 игроков команды, контракты с ними не будут продлены. Среди покинувших уфимский клуб значатся Андрей Гаврилов, Сами Леписте, Денис Бодров, Дмитрий Черных, Игорь Григоренко, Томаш Мертл, Дмитрий Макаров, Денис Паршин, Сергей Соин и Александр Нестеров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
15
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 20 пассажиров "Аэрофлота" пострадали из-за попадания самолета в "воздушную яму"
2
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
3
В Зеленограде застрелен 20-летний юноша
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
NYT: Трамп не предупредил Госдеп и Совет нацбезопасности о приглашении Дутерте
6
Участники пробега "Дороги Победы - на Берлин" прибыли в Польшу
7
Авиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама