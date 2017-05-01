Россиянин Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге ATP

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 56-го на 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Российский спортсмен на прошлой неделе дошел до четвертьфинала турнира ATP в Барселоне, где проиграл аргентинцу Орасио Себальосу.
Еще три российских теннисиста, входящие в топ-100, по итогам прошлой недели улучшили свои позиции. Михаил Южный и Евгений Донской поднялись на одну строчку каждый, Андрей Кузнецов - на 11. Даниил Медведев потерял две позиции.
Рейтинг ATP от 1 мая:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 11870 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 8085
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5695
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 5125
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 4735
6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4165
7 (7). Кэи Нисикори (Япония) - 4010
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) - 3565
9 (9). Доминик Тим (Австрия) - 3535
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2975...
42 (56). Карен Хачанов (Россия) - 937...
65 (63). Даниил Медведев (Россия) - 789...
76 (87). Андрей Кузнецов (Россия) - 670...
88 (89). Михаил Южный (Россия) - 620...
95 (96). Евгений Донской (Россия) - 558.