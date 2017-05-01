Россиянин Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге ATP

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 56-го на 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Российский спортсмен на прошлой неделе дошел до четвертьфинала турнира ATP в Барселоне, где проиграл аргентинцу Орасио Себальосу.

Еще три российских теннисиста, входящие в топ-100, по итогам прошлой недели улучшили свои позиции. Михаил Южный и Евгений Донской поднялись на одну строчку каждый, Андрей Кузнецов - на 11. Даниил Медведев потерял две позиции.

Рейтинг ATP от 1 мая:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 11870 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 8085

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5695

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 5125

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) - 4735

6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4165

7 (7). Кэи Нисикори (Япония) - 4010

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) - 3565

9 (9). Доминик Тим (Австрия) - 3535

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2975...

42 (56). Карен Хачанов (Россия) - 937...

65 (63). Даниил Медведев (Россия) - 789...

76 (87). Андрей Кузнецов (Россия) - 670...

88 (89). Михаил Южный (Россия) - 620...

95 (96). Евгений Донской (Россия) - 558.