ФК "Шахтер" продлил контракт с Дарио Срной на один сезон

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Донецкий футбольный клуб "Шахтер" продлил контракт с защитником и капитаном команды Дарио Срной. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 34-летним хорватом рассчитано до конца сезона-2017/18.

Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года. За это время он девять раз выиграл чемпионат Украины, а в сезоне-2008/09 стал обладателем Кубка УЕФА. Футболист является рекордсменом команды по количеству матчей, проведя за "Шахтер" 524 встречи.