ФК "Шахтер" продлил контракт с Дарио Срной на один сезон

Около 130 тыс. человек участвуют в шествии профсоюзов в центре МосквыОбщество 1 мая, 11:02
Хоккеист московского "Динамо" Миронов продолжит карьеру в "Колорадо"Спорт 1 мая, 10:24
ФК "Шахтер" продлил контракт с Дарио Срной на один сезонСпорт 1 мая, 9:55
Утверждены требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены по вождениюОбщество 1 мая, 9:42
Девушка Марадоны забила первый гол в своей карьере футболистки рукойСпорт 1 мая, 9:27
"Салават Юлаев" подтвердил подписание Воробьевым контракта с клубом НХЛ "Филадельфия"Спорт 1 мая, 9:18
Россиянин Хачанов поднялся на 14 позиций в рейтинге ATPСпорт 1 мая, 9:15
Завод имени Шаумяна поставит ГСМ "Уралвагонзаводу"Банк историй успеха 1 мая, 9:14
Командный пункт для перспективных средств РЭБ прошел госиспытания в РФАрмия и ОПК 1 мая, 9:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Донецкий футбольный клуб "Шахтер" продлил контракт с защитником и капитаном команды Дарио Срной. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 34-летним хорватом рассчитано до конца сезона-2017/18.
Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года. За это время он девять раз выиграл чемпионат Украины, а в сезоне-2008/09 стал обладателем Кубка УЕФА. Футболист является рекордсменом команды по количеству матчей, проведя за "Шахтер" 524 встречи.