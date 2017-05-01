Хоккеист московского "Динамо" Миронов продолжит карьеру в "Колорадо"

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МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Андрей Сафронов.
"Миронов захотел поехать в "Колорадо", попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге", - сказал он.
Миронов выступает за "Динамо" с 2012 года. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона 22-летний защитник провел 18 матчей, набрав 4 очка (два гола и две результативные передачи). В плей-офф Кубка Гагарина Миронов сыграл в девяти матчах, набрав 3 очка (0+3).