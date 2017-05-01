ФК "СКА-Хабаровск" расторг контракт с главным тренером Гордеевым

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "СКА-Хабаровск" расторг контракт с главным тренером команды Андреем Гордеевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон. Также команду покинули старший тренер Николай Ковалев и тренер Дмитрий Лукошкин. Исполняющим обязанности главного тренера "СКА-Хабаровск" назначен Алексей Поддубский.

Гордеев возглавил "СКА-Хабаровск" в январе 2017 года. В текущем сезоне "СКА-Хабаровск" занимает пятое место в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея в активе за четыре тура до конца чемпионата 52 очка. Команда потеряла шансы на прямой выход в премьер-лигу, но еще может сыграть в переходных матчах.