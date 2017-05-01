Финал Кубка России в фан-зоне Екатеринбурга посмотрят около 2 тысяч болельщиков ФК "Урал"

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СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Порядка 2 тысяч болельщиков "Урала" ожидается в фан-зоне в центре Екатеринбурга, организованной для просмотра финала Кубка России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Финальный матч, в котором "Урал" встретится с московским "Локомотивом", пройдет во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи.
Игра будет показана на большом экране в центре Екатеринбурга, в пешеходной зоне на улице Вайнера. Фан-зона откроется за 1 час 45 минут до начала матча (18:45 мск, 20:45 по местному времени). Гостей мероприятия ждут выступления музыкальных групп, а также конкурсы, в которых можно будет выиграть призы от партнеров "Урала" и фирменную атрибутику клуба.
"Урал" впервые в истории вышел в финал Кубка страны. Победа в матче даст право стартовать в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы.