Мутко считает, что в финальном матче Кубка России "Урал" - "Локомотив" нет фаворита

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Екатеринбургский "Урал" и московский "Локомотив" имею равные шансы на победу в финале Кубка России по футболу. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий мутко.

Матч состоится во вторник в Сочи на стадионе "Фишт". Игра начнется в 18:45 мск.

"Мне кажется, у команд равные шансы, игра будет интересной. "Локомотив" неплохо выступает во второй части чемпионата, даже несмотря на два последних поражения. У команды стабильный состав. "Урал" весной так вообще выглядит здорово. Кроме того, оба клуба весьма амбициозны, особенно учитывая, что путевку в Лигу Европы через чемпионат России им уже не получить", - сказал Мутко.

Президент РФС отметил, что проблем с организацией финального матча Кубка России нет. "На матч продано уже 20 тысяч билетов, все идет по плану", - отметил он.

Мутко подчеркнул, что РФС будет делать все возможное для повышения престижа Кубка страны. "Будем поднимать его (Кубка России) экономику, будем делать все, чтобы его престиж рос, работать над его популяризацией. Будем тщательно подходить к выбору даты. Надо больше говорить о Кубке, все же победа в нем дает прямую путевку в еврокубки, что само по себе престижно", - сказал он.