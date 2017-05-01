Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мамиашвили: на ЧЕ у каждого борца будет шанс заявить о себе в начале олимпийского цикла

Спорт
1 мая, 13:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Президент Федерации спортивной борьбы России отметил, что большинство борцов из состава сборной России - новые имена

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. На чемпионате Европы по спортивной борьбе, стартующем 2 мая в сербском Нови-Саде, у каждого представителя сборной России будет уникальный шанс заявить о себе в начале нового олимпийского цикла. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Я встречался с нашими командами перед вылетом в Сербию и сказал каждому - вы в начале олимпийского цикла и никому в состав сборной на Игры место не забронировано, все в ваших руках, - рассказал Мамиашвили. - В Сербии каждый должен себя проявить по максимуму. И только в этом случае борцы сделают заявку на то, чтобы с сегодняшнего дня быть в обойме команды".

Мамиашвили отметил, что большинство борцов из состава сборной России - новые имена. "В большинстве своем наша команда состоит из новых имен, но каждый из участников чемпионата по праву завоевал возможность выступить на нем. Каждый из них имеет уникальный шанс заявить о себе как о спортсменах, на которых мы можем рассчитывать в новом олимпийском четырехлетии", - подчеркнул Мамиашвили.

Турнир стартует во вторник на домашней арене мужской волейбольной сборной Сербии "Спенс", вмещающей 11 тысяч зрителей. Спорткомплекс принимал в разные годы чемпионат Европы по баскетболу, гандболу, финал баскетбольного Еврокубка, чемпионат мира по настольному теннису.

Сборную России на чемпионате Европы представят борцы греко-римского стиля Мингиян Семенов (до 59 кг), Артем Сурков (до 66 кг), Абуязид Манцигов (до 71 кг), Чингиз Лабазанов (до 75 кг), Адлан Акиев (до 80), олимпийский чемпион Давит Чакветадзе (до 85),Никита Мельников (до 98 кг), Виталий Щур (до 130). В состав команды "вольников" попали Заур Угуев (до 57 кг), Ахмед Чакаев (до 61), Ильяс Бекбулатов (до 65), Исраил Касумов (до 70), Ахмед Гаджимагомедов (до 74), Даурен Куруглиев (до 86), Анзор Болтукаев (до 97), Алан Хугаев (до 125). В составе женской сборной - Милана Дадашева (до 48 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Александра Андреева (до 55 кг), Валерия Коблова (до 58 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Инна Тражукова (до 63 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг), Алена Стародубцева (до 75 кг).

Чемпионат Европы по борьбе пройдет в сербском Нови-Саде 2-7 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
15
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Макрон пригрозил выходом Франции из ЕС, если союз не проведет реформы
2
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
3
Утверждены требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены по вождению
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
6
В конце рабочей недели в Москве ожидаются заморозки
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама