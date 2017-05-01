Мамиашвили: на ЧЕ у каждого борца будет шанс заявить о себе в начале олимпийского цикла

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. На чемпионате Европы по спортивной борьбе, стартующем 2 мая в сербском Нови-Саде, у каждого представителя сборной России будет уникальный шанс заявить о себе в начале нового олимпийского цикла. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Я встречался с нашими командами перед вылетом в Сербию и сказал каждому - вы в начале олимпийского цикла и никому в состав сборной на Игры место не забронировано, все в ваших руках, - рассказал Мамиашвили. - В Сербии каждый должен себя проявить по максимуму. И только в этом случае борцы сделают заявку на то, чтобы с сегодняшнего дня быть в обойме команды".

Мамиашвили отметил, что большинство борцов из состава сборной России - новые имена. "В большинстве своем наша команда состоит из новых имен, но каждый из участников чемпионата по праву завоевал возможность выступить на нем. Каждый из них имеет уникальный шанс заявить о себе как о спортсменах, на которых мы можем рассчитывать в новом олимпийском четырехлетии", - подчеркнул Мамиашвили.

Турнир стартует во вторник на домашней арене мужской волейбольной сборной Сербии "Спенс", вмещающей 11 тысяч зрителей. Спорткомплекс принимал в разные годы чемпионат Европы по баскетболу, гандболу, финал баскетбольного Еврокубка, чемпионат мира по настольному теннису.

Сборную России на чемпионате Европы представят борцы греко-римского стиля Мингиян Семенов (до 59 кг), Артем Сурков (до 66 кг), Абуязид Манцигов (до 71 кг), Чингиз Лабазанов (до 75 кг), Адлан Акиев (до 80), олимпийский чемпион Давит Чакветадзе (до 85),Никита Мельников (до 98 кг), Виталий Щур (до 130). В состав команды "вольников" попали Заур Угуев (до 57 кг), Ахмед Чакаев (до 61), Ильяс Бекбулатов (до 65), Исраил Касумов (до 70), Ахмед Гаджимагомедов (до 74), Даурен Куруглиев (до 86), Анзор Болтукаев (до 97), Алан Хугаев (до 125). В составе женской сборной - Милана Дадашева (до 48 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Александра Андреева (до 55 кг), Валерия Коблова (до 58 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Инна Тражукова (до 63 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг), Алена Стародубцева (до 75 кг).

Чемпионат Европы по борьбе пройдет в сербском Нови-Саде 2-7 мая.