Брагин: перспективы хоккеиста Капризова в ЦСКА пока выглядят туманно

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Будущее Кирилла Капризова в московском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА прогнозировать очень сложно, оно будет зависеть от нового главного тренера армейцев. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин, под руководством которого Капризов стал серебряным и бронзовым призером первенства мира (2016, 2017).

В понедельник ЦСКА объявил о переходе 20-летнего Капризова из "Салавата Юлаева". На данный момент у армейцев нет главного тренера - предыдущий, Дмитрий Квартальнов, расстался с клубом по обоюдному согласию сторон.

"Сложно оценивать данный переход. Мы не знаем, кто будет главным тренером. Перспективы Кирилла туманны, потому что многое будет зависеть от тренера, сколько игрового времени он будет предоставлять нападающему и какая роль у него будет, поэтому сейчас бесполезно комментировать. Слухи шли давно, это свершилось", - сказал Брагин.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Капризов провел за уфимский клуб 54 матча, забросив 23 шайбы и отдав 22 результативные передачи. На молодежном чемпионате мира 2017 года хоккеист стал лучшим снайпером и бомбардиром, был признан лучшим нападающим турнира, а также вошел в символическую сборную. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2015 году Капризов был выбран "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе первой сборной России Капризов готовится к чемпионату мира, который пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.