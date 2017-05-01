ХК "Авангард" продлил контракты с Фурхом, Лемтюговым и Мартыновым

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ОМСК, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Хоккейный клуб "Авангард" продлил на два года контракты с голкипером Домиником Фурхом, нападающим Николаем Лемтюговым и защитником Егором Мартыновым. Об этом сообщает пресс- служба омского клуба.
"Фурх в течение двух сезонов показывал стабильную игру и полюбился омским болельщикам. В итоге мы нашли компромисс в ходе переговоров и теперь ждем, что наш вратарь в новом сезоне сделает еще один шаг вперед, как и вся наша вратарская бригада", цитирует пресс-служба слова генерального менеджера "Авангарда" Виктора Шалаева.
Он также отметил, что оправдал ожидания клуба Мартынов, который играл стабильно и надежно, о чем говорит лучший показатель полезности за сезон среди всех игроков команды - "+24". Защитник в завершившемся сезоне провел 62 матча и набрал 24 (4+20) очка.
Чешский вратарь Фурх сыграл за "Авангард" 65 матчей, в которых одержал 33 победы. По итогам регулярного чемпионата коэффициент надежности вратаря равнялся 1,98, в плей-офф - 1,91. Лемтюгов, который стал лучшим бомбардиром команды в завершившимся сезоне, провел 64 матча и набрал 40 (22+18) очков при показателе полезности "+14".