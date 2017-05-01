Мутко: призовой фонд финала Кубка России по футболу составляет около 10 млн рублей

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МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Призовой фонд финального матча Кубка России по футболу сезона-2016/17, в котором встретятся екатеринбургский "Урал" и московский "Локомотив", составляет около 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Финал Кубка России состоится во вторник в Сочи на стадионе "Фишт", игра начнется в 18:45 мск.
"Не было вообще никакого призового фонда, но сейчас мы его установили. Команды получат призовые. Пока сумма небольшая - в районе 10 миллионов (рублей), она будет делиться пропорционально", - сказал Мутко.
"Мы будем делать все для того, чтобы Кубок России был отдельным проектом. И мы эту работу уже начали", - подчеркнул президент РФС.