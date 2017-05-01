Проявления расизма на футбольном матче в Киеве вызвали глубокую тревогу в ООН

ЖЕНЕВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль- Хусейн выразил глубокую тревогу в связи с проявлениями расизма на матче чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Выступая на пресс-конференции в Женеве, он призвал власти и футбольные структуры, включая Международную федерацию футбола (ФИФА), не оставлять без внимания подобные факты.

Матч четвертого тура второго этапа чемпионата Украины состоялся 21 апреля в Киеве и завершился победой "Шахтера" со счетом 1:0.

"То, что мы видели на футбольном матче на Украине со стороны болельщиков "Динамо" (Киев), облачившихся в одеяния Ку-клукс-клана и (одежду) со свастикой, вызывает глубокое беспокойство", - отметил он. Как пояснил аль-Хусейн, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) "поддерживает свободу выражения мнений, однако побуждение к ненависти и, потенциально, к насилию - это то, чему правительства и футбольные органы должны уделять внимание". По его словам, "нам нужно, чтобы было сделано больше" для борьбы с проявлениями расизма.

Он подчеркнул, что такие проявления "требуют более глубокого внимания со стороны ФИФА". По словам аль-Хусейна, возглавляемое им управление "находится в контакте с ФИФА", но сам он с руководством этой организации "пока не встречался".

Как ранее заявила ТАСС официальный представитель УВКПЧ Элизабет Тросселл, "власти, включая спортивные органы и клубы, должны соблюдать свои обязательства в соответствии с международными договорами в области прав человека, расследовать и предавать правосудию лиц, ответственных за расистские или дискриминационные акты, независимо от того, где такие акты произошли".

Проявления расизма во время матча в Киеве вызвали широкий резонанс в прессе. Как отмечала британская газета "Сан" (The Sun), "болельщики "Динамо" начали позорную расистскую демонстрацию против "Шахтера" в связи с присутствием в донецкой команде ряда темнокожих игроков". Ультрас киевского клуба, свидетельствует издание, были "облачены в белые одеяния с колпаками как у ККК". При этом "у некоторых болельщиков на костюмах была свастика".