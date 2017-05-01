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Аэропорт Сочи ожидает до 38 тысяч пассажиров в день на время проведения Кубка конфедераций

Спорт
1 мая, 14:00 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Генеральный директор управляющей компании аэропорта "Базэл Аэро" Леонид Сергеев рассказал, что инвестиций, вложенных в реконструкцию аэропорта для проведения Игр-2014, хватает и на предстоящий турнир

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сочинский аэропорт готовится принимать во время проведения Кубка конфедераций по футболу от 25 до 38 тысяч пассажиров. Об этом журналистам сообщил генеральный директор управляющей компании аэропорта "Базэл Аэро" Леонид Сергеев.

"Мы ожидаем болельщиков больше, чем в пиковый день Олимпиады: если тогда у нас было 21300 человек в день, то на Кубок конфедераций - от 25 до 38 тысяч пассажиров", - сказал Сергеев.

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"Аэропорт готов к любому значительному событию, по логистике Кубок конфедераций несильно отличается от Олимпийских игр, единственное - футбольные болельщики прилетают налегке, и к тому же их надо разделять, чтобы не было никаких инцидентов. Мы изменили логистику в инфраструктуре, дополняем международный досмотр - вместо 20 стоек будет 45, поднимая пропускную способность с 2500 до 2900 пассажиров в час. Также мы полностью регулировали бизнес-зал на 800 квадратных метров, поэтому ждем с нетерпением и надеемся, что все пройдет на самом высоком уровне", - отметил гендиректор компании.

Также он рассказал, что инвестиций, вложенных в реконструкцию аэропорта для проведения Олимпийских игр 2014 года, хватает и на предстоящий турнир. "В этот аэропорт было инвестировано 14 миллиардов рублей до Олимпиады. После нее мы улучшили бизнес-зал, немного переделали по логистике ВИП-терминал. Соответственно, инвестиции, которые были сделаны для Олимпийских игр, сейчас просто работают, а в подготовке к Кубку конфедераций мы просто сделаем небольшие изменения в логистике, тогда всем хватит места", - отметил собеседник.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В Сочи будут сыграны три матча группового этапа: 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня - Мексики и Новой Зеландии, 25 июня - Германии и Камеруна. Также на стадионе "Фишт" 29 июня пройдет один из полуфиналов турнира.

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