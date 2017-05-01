Болгарин Ценов переизбран главой UWW-Europe

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Цено Ценов из Болгарии единогласно переизбран на пост президента UWW-Europe (Европейской федерации спортивной борьбы), Россия сохранила место в исполкоме организации. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Попечительского совета Федерации спортивной борьбы России, член исполкома UWW-Europe Георгий Брюсов.

"Сегодня прошла ассамблея UWW-Europe, в которой приняли участие делегаты из 39 стран, - рассказал Брюсов. - Цено Ценов, возглавляющий организацию с 1996 года, переизбран ее президентом".

Брюсов сохранил пост вице-президента организации и место в ее исполкоме. Также в состав исполкома в качестве вице-президентов вошли Дина Харенко (Украина), Теодорос Хамакос (Греция) и Карл-Мартин Дитманн (Германия). Новыми членами исполкома избраны Желько Трайкович (Сербия) и Равзан Пиркалибу (Румыния).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь (Белоруссия) стал почетным президентом UWW-Europe.