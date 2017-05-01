Фазель: IIHF заинтересована в сокращении числа участников элитного дивизиона ЧМ

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) может сократить количество участников элитного дивизиона чемпионата мира с 16 до 14 команд. Об этом сообщил глава организации Рене Фазель, слова которого приводит портал Xsport.ua.
"Да, нам это интересно, - ответил Фазель на вопрос о том, возможен ли вариант с сокращением числа участников. - Была также предложена идея перевести две команды из топ-16 и еще две из дивизиона IB, и перевести их в IA, чтобы в этом дивизионе получилось 10 команд. Это очень интересное решение, я обязательно еще вернусь к этому вопросу".
"В топ-дивизионе команды играют 16-17 дней, и это 10 матчей для каждой команды, это много. Поэтому, если мы сократим количество команд с 16 до 14, в конечном итоге сможем сократить график на пару игр. Думаю, нужно будет провести большой консилиум по этому поводу, это очень хороший повод для открытой дискуссии", - добавил глава IIHF.
В элитном дивизионе мирового первенства выступает сборная России. Команды, пробившиеся в топ-16, разыгрывают между собой медали ЧМ. Чемпионат мира 2017 года пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.