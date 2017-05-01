Определен состав команды "Газпром-Русвело" на многодневку "Джиро д'Италия"

Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что не встречался с руководством "Галатасарая"Спорт 1 мая, 15:44
"Зенит" обыграл "Томь" в матче чемпионата РоссииСпорт 1 мая, 14:52
Что говорили Владимир Путин и Ангела Меркель друг о друге, о Германии и РоссииБиографии и справки 1 мая, 14:40
Российско-германские политические отношения. ДосьеБиографии и справки 1 мая, 14:26
Ракета Falcon 9 с американским спутником-разведчиком стартовала с мыса КанавералКосмос 1 мая, 14:22
Фазель: IIHF заинтересована в сокращении числа участников элитного дивизиона ЧМСпорт 1 мая, 14:20
Верблюд в Челябинске, морозы в Арктике и рекорд в Казани: Первомай от Сибири до ПоволжьяНовости Урала 1 мая, 14:14
Мутко: участие студентов-волонтеров в мероприятиях ЧМ-2018 нужно засчитать за практикуСпорт 1 мая, 14:06
Болгарин Ценов переизбран главой UWW-EuropeСпорт 1 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Стал известен состав российской команды "Газпром-Русвело" на престижную многодневную гонку "Джиро д'Италия", которая в этом году пройдет в сотый раз. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В состав команды вошли Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Алексей Цатевич и Дмитрий Козончук.
"Лидерами будут Александр Фолифоров, Сергей Фирсанов и Иван Савицкий, Фолифоров и Фирсанов будут проявлять себя в горах и постараются выиграть этап. Также рассчитываем в этом году попробовать с Фолифоровым подняться как можно выше в общем зачете, помогать "горнякам" будет, в первую очередь, опытный Козончук", - сказал генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин.
"Савицкий хорошо себя проявил в Хорватии, на данный момент он лидер спринтерской группы и именно его команда будет поддерживать на этапах с преимущественно равнинным рельефом. На большинстве этапов с пересеченным рельефом, на которых у отрывов будут шансы на успех, мы рассчитываем на Брутта, Лагутина, Шалунова, Цатевича и Ровного", - добавил он.
"Мы подобрали сбалансированный состав, чтобы представители "Газпром-Русвело" были заметны на этапах с любым рельефом. Главное для нас - чувствовать, что мы не стоим на месте, а продолжаем прогрессировать. Поэтому мы стартуем на "Джиро" не просто с целью повторить прошлогодний результат, а выступить даже лучше, чем в 2016-м", - добавил Хамидулин.
Юбилейная "Джиро д'Италия" пройдет с 5 по 28 мая.