Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что не встречался с руководством "Галатасарая"

Спорт
1 мая, 15:44 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 1, мая. /ТАСС

В конце прошлой недели турецкие СМИ распространили информацию о том, что Луческу провел встречу с президентом турецкого "Галатасарая"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

ТОМСК, 1 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Мирча Луческу не встречался с руководством турецкого "Галатасарая". Об этом 71-летний румынский специалист заявил журналистам после матча 26-го тура чемпионата России с "Томью" (2:0), который состоялся в Томске в понедельник.

Смотрите также
Футболисты "Зенита"

"Зенит" обыграл "Томь" в матче чемпионата России

В конце прошлой недели турецкие СМИ распространили информацию о том, что Луческу провел встречу с президентом турецкого "Галатасарая". При этом ранее в турецкой прессе сообщалось, что Луческу может занять должность генерального или спортивного директора стамбульского клуба.

"Вы просто не знаете турецкую прессу. Как только заканчивается чемпионат, они сразу же начинают что-то придумывать, а первый, кого туда всегда сватают, это я. Работая там, я оставил там хороший след, и поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне и просят, чтобы я вернулся", - сказал Луческу, с 2000 по 2002 год возглавлявший "Галатасарай", а с 2002 по 2004 год - "Бешикташ".

"Я даже физически не мог бы встретиться с президентом "Галатасарая", потому что все это время был в Санкт- Петербурге", - добавил Луческу.

Луческу является главным тренером "Зенита" с конца мая 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 санкт- петербургская команда занимает второе место после 26 туров, отставая от лидера - московского "Спартака" - на восемь очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
15
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В конце рабочей недели в Москве ожидаются заморозки
2
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
3
Макрон пригрозил выходом Франции из ЕС, если союз не проведет реформы
4
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
5
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
Утверждены требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены по вождению
Темы дня
Загрузка...
Реклама