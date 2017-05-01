Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что не встречался с руководством "Галатасарая"

ТОМСК, 1 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Мирча Луческу не встречался с руководством турецкого "Галатасарая". Об этом 71-летний румынский специалист заявил журналистам после матча 26-го тура чемпионата России с "Томью" (2:0), который состоялся в Томске в понедельник.

В конце прошлой недели турецкие СМИ распространили информацию о том, что Луческу провел встречу с президентом турецкого "Галатасарая". При этом ранее в турецкой прессе сообщалось, что Луческу может занять должность генерального или спортивного директора стамбульского клуба.

"Вы просто не знаете турецкую прессу. Как только заканчивается чемпионат, они сразу же начинают что-то придумывать, а первый, кого туда всегда сватают, это я. Работая там, я оставил там хороший след, и поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне и просят, чтобы я вернулся", - сказал Луческу, с 2000 по 2002 год возглавлявший "Галатасарай", а с 2002 по 2004 год - "Бешикташ".

"Я даже физически не мог бы встретиться с президентом "Галатасарая", потому что все это время был в Санкт- Петербурге", - добавил Луческу.

Луческу является главным тренером "Зенита" с конца мая 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 санкт- петербургская команда занимает второе место после 26 туров, отставая от лидера - московского "Спартака" - на восемь очков.