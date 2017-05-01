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Петраков: матч с "Зенитом" станет хорошим уроком для "Томи" перед игрой со "Спартаком"

Спорт
1 мая, 16:05 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 1, мая. /ТАСС

Тренер отметил, что в матче с "Зенитом" его игрокам "не хватило силенок" после тяжелой гостевой игры с "Анжи" (3:3) 27 апреля в прошлом туре, кроме того, команда долго добиралась до Томска

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ТОМСК, 1 мая. /ТАСС/. Матч с санкт-петербургским "Зенитом" станет хорошим уроком для молодых футболистов "Томи", которым в следующем туре предстоит сыграть в гостях против московского "Спартака". Об этом сообщил журналистам главный тренер томской команды Валерий Петраков.

"Зенит" одержал победу над "Томью" со счетом 2:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Мячи забили Олег Шатов (35-я минута) и Данни (84). В следующем туре "Томь" 6 мая сыграет в Москве против "Спартака".

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"Тяжело нам еще с такими командами играть, - сказал Петраков. - Мы просто не успевали перестраиваться, вступать в отбор. "Спартак" играет по такой же схеме, как "Зенит", и надеюсь, для наших молодых ребят это будет большим уроком, из которого мы должны сделать правильные выводы".

Тренер отметил, что в матче с "Зенитом" его игрокам "не хватило силенок" после тяжелой гостевой игры с "Анжи" (3:3) 27 апреля в прошлом туре, кроме того, команда долго добиралась до Томска.

"Основная задача была подойти в чисто физическом плане на хорошем уровне, но пока мы не находимся в таком состоянии, чувствовалась усталость, где-то недобегание, где- то самоотдача не чувствовалась. И мое мнение - немножко наши молодые ребята испугались "Зенита". Видно было по разминке, по настрою на игру, были немного скованные. В принципе, это все перенеслось в первом тайме, второй тайм, я считаю, хоть мы и проиграли 0:1, но выглядели достойнее", - отметил Петраков.

Также он не согласился с главным тренером "Зенита" Мирчей Луческу, который раскритиковал газон в Томске. "В Румынии не лучше газоны, а то, может быть, и хуже, если не брать Бухарест, "Стяуа", - отметил он. - Я считаю, у нас нормальный газон, который может позволять играть в хороший организованный техничный футбол".

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