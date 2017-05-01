ХК ЦСКА продлил контракт с форвардом Плэттом

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА объявил о подписании нового контракта с нападающим Джеффом Плэттом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.
Кроме того, ЦСКА продлил контракты еще с двумя нападающими - Андреем Кузьменко и Андреем Светлаковым. Срок действия соглашений обоих игроков рассчитан до 2020 года.
В прошедшем сезоне Плэтт провел в составе армейцев 18 игр в регулярном сезоне и еще 10 в плей-офф, набрав в них семь (6 шайб + 1 передача) и четыре (3+1) очка соответственно.