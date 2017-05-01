IIHF: выход сборной Южной Кореи по хоккею в элиту ЧМ не является сюрпризом

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выход хоккеистов Южной Кореи в высший дивизион чемпионата мира не стал сюрпризом. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), глава судейского комитета ИИХФ и заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии Сергей Гончаров.

Южнокорейцы заняли второе место в группе А первого дивизиона и вышли в элиту турнира, опередив сборные Казахстана и Украины. В составе команды выступают четыре натурализованных игрока из Канады, в том числе бывший вратарь "Витязя" и "Нефтехимика" Мэтт Далтон.

"Впервые азиатская команда вышла в топ-дивизион по спортивному принципу, поскольку до этого японцы там играли благодаря сделке, заключенной для популяризации хоккея в Азии в преддверии Олимпиады в Нагано, за счет чего сборная Японии имела гарантированную прописку. Из-за этого сборная Белоруссии единственный раз в своей истории покидала элиту, так как надо было место освобождать японцам, - сказал Гончаров. - Лично для меня это не было сюрпризом, поскольку я посещал чемпионат мира в дивизионе А, там южнокорейцы бились за выход и проиграли в упорной борьбе. После чего я ездил на Азиатские игры в Саппоро, где они достаточно легко обыграли своих извечных соперников - японцев".

"Прогресс у них виден давно, зная их тренера Джима Пэка, который работал еще с Куртом Фрезером в сборной Белоруссии. Считаю, что это только хорошо для хоккея, когда расширяется круг конкурентоспособных команд. Это только расширит нашу аудиторию", - подчеркнул он.

Следующий чемпионат мира, на котором выступит сборная Южной Кореи, пройдет в мае 2018 года в Дании.