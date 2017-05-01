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Данни: нельзя говорить, что Луческу в "Зените" не влился в коллектив

Спорт
1 мая, 17:14 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 1, мая. /ТАСС

Капитан сине-бело-голубых считает, что такой заслуженный тренер не может иметь конфликтов с игроками

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Мигель Данни

Мигель Данни

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

ТОМСК, 1 мая. /ТАСС/. Неправильно говорить, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в санкт-петербургcкой команде не сумел найти взаимопонимания с игроками. Об этом журналистам заявил португальский полузащитник сине-бело- голубых Мигел Данни.

В СМИ на протяжении сезона периодически появлялась информация, что Луческу конфликтует с рядом игроков "Зенита", в частности, с полузащитником Олегом Шатовым. Агент Шатова Кахор Муминов в конце февраля сказал "Спорт- Экспрессу", что футболисты санкт-петербургской команды "не любят и не понимают своего тренера". В начале апреля после матча с "Анжи" Шатов, проходя мимо журналистов в микст- зоне, сказал: "Главному тренеру и без нас хорошо". Сам Луческу вскоре заявил, что между ним и Шатовым нет никакого конфликта.

"Луческу выиграл очень много трофеев. Как можно говорить, что этот тренер не вольется в какую-то команду? - сказал Данни. - Не всегда мы выигрывали чемпионат, не каждый год мы можем выигрывать золото. Мы просто должны продолжать делать свою работу и в следующем году бороться за золото".

Говоря о матче 26-го тура в Томске, в котором "Зенит" победил со счетом 2:0, а сам Данни отметился забитым мячом, капитан сказал, что "поле было чуть-чуть плохое". "Но нужно продолжать бороться, нам нужны были эти три очка, и сейчас мы должны продолжать, чтобы занимать второе место", - отметил португальский футболист.

Он рассказал также, что ему "очень понравилась томская команда". "Я думаю, это будущее томского футбола. Надеюсь, эта команда в скором будущем сможет вернуться в премьер- лигу, потому что это будет плюс и для Томска, и для всего российского футбола", - поделился Данни.

Луческу является главным тренером "Зенита" с конца мая 2016 года. В чемпионате России сезона-2016/17 санкт- петербургская команда занимает второе место после 26 туров, отставая от лидера - московского "Спартака" - на восемь очков.

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