Гол Ятченко с пенальти принес "Крыльям Советов" ничью с "Оренбургом" в матче РФПЛ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

В составе гостей мяч на 68-й минуте забил Благой Георгиев. У хозяев с пенальти отличился Дмитрий Ятченко (85).

"Оренбург" с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, "Крылья Советов" с 22 очками располагаются на 14-й строчке.

В следующем матче "Оренбург" 7 мая примет "Краснодар", "Крылья Советов" на следующий день в гостях сыграют с екатеринбургским "Уралом".