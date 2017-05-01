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Гол Ятченко с пенальти принес "Крыльям Советов" ничью с "Оренбургом" в матче РФПЛ

Спорт
1 мая, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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Болельщики "Крыльев Советов"

Болельщики "Крыльев Советов"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

В составе гостей мяч на 68-й минуте забил Благой Георгиев. У хозяев с пенальти отличился Дмитрий Ятченко (85).

"Оренбург" с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, "Крылья Советов" с 22 очками располагаются на 14-й строчке.

В следующем матче "Оренбург" 7 мая примет "Краснодар", "Крылья Советов" на следующий день в гостях сыграют с екатеринбургским "Уралом".

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