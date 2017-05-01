Министр спорта Краснодарского края: "Фишт" ждет возможности провести еврокубковые матчи

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Власти Краснодарского края ожидают, что стадион "Фишт" в Сочи в будущем примет матчи европейского клубного уровня. Об этом журналистам заявила министр спорта региона Людмила Чернова.

Летом этого года на сочинском стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций по футболу. В следующем году "Фишт" примет игры чемпионата мира - 2018. После мирового первенства арену планируется передать одному из клубов.

"Стадион является уникальным для России, потому что он позволяет проводить матчи как зимой, потому что у нас есть подогрев, так и летом, потому что у нас есть охладители. Поэтому это всепогодный стадион, что даст возможность проводить матчи как чемпионата России, так и европейских кубков, которые мы будем здесь ждать", - сказала Чернова.

Ранее на стадионе прошли два тестовых матча, а во вторник состоится третий - в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Урал". "Оба тестовых матча были после дождливой погоды, и тогда не было ни одного нарушения, связанного с покровом поля. Это отметили два инспектора, которые были на обоих матчах, от лиц Российского футбольного союза и Международной федерации футбола (ФИФА). У нас ведется активная работа с ФИФА, представители международной федерации и оргкомитета приезжают регулярно", - отметила министр спорта.

Первый официальный футбольный матч на стадионе "Фишт", который был построен к зимним Олимпийским играм 2014 года и затем реконструирован, состоялся 29 марта, в нем сыграли сборные России и Бельгии (3:3). Второй тестовый матч прошел 23 апреля в рамках 24-го тура зоны "Юг" первенства Профессиональной футбольной лиги между "Сочи" и "Ротором- Волгоград".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В Сочи будут сыграны три матча группового этапа: 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня - Мексики и Новой Зеландии, 25 июня - Германии и Камеруна. Также на стадионе "Фишт" 29 июня пройдет один из полуфиналов турнира.