Совет ЕАА поддержал отмену рекордов, установленных пойманными на допинге легкоатлетами

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Совет Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) принял рекомендации специальной проектной группы по отмене рекордов, установленных уличенными в допинге спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В январе ЕАА учредила рабочую группу во главе с ирландцем Пирсом О'Кэллаханом, которая должна была оценить необходимость пересмотра рекордов Европы. С 28 по 30 апреля прошла встреча Совета ЕАА, на которой были рассмотрены предложения проектной группы.

В частности, группа постановила, что европейские и мировые рекорды высшего уровня могут устанавливаться лишь на соревнованиях высшего уровня, где присутствуют самые высокие стандарты судейства и технического оборудования. Спортсмен, установивший рекорд, в течение нескольких месяцев до показанного результата систематически проходил допинг-тесты. Допинг-проба легкоатлета, установившего рекорд, должна быть доступна для перепроверки на протяжении 10 лет.

Кроме того, проектная группа постановила, а Совет ЕАА одобрил предложение, по которому "рекорд спортсмена может быть отменен в любой момент в случае, если спортсмен нарушил антидопинговые правила, даже если это не влияло на показанный результат".

"Это радикальное решение, но те из нас, кто любит легкую атлетику, устали от сомнений и недомолвок, что нависают над нашими рекордами долгое время, - сказал президент ЕАА Свейн Арне Хансен. - Нам нужны решительные действия, чтобы восстановить доверие, я хочу поблагодарить проектную группу во главе с Пирсом О'Кэллаханом за их большую работу, которая показала нам путь вперед".

"Теперь эти предложения будут рассмотрены на заседании Совета IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций) в августе, от имени ЕАА я буду убеждать их принять это предложение. В то же время мы будем советоваться с нашими юристами, чтобы убедиться, что новые правила смогут ответить на любые вызовы, которые могут возникнуть", - добавил Хансен.

Дело Савиновой-Фарносовой

Кроме того, Совет ЕАА принял предложение лишать спортсменов званий лучших легкоатлетов Европы после проведенной правовой экспертизы. Это означает, что россиянку Марию Савинову-Фарносову, дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил, могут лишить звания лучшей легкоатлетки Европы 2011 года, о чем ранее уже сообщал Хансен. В 2011 году спортсменка стала чемпионкой мира в беге на 800 м.

10 февраля 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о дисквалификации Савиновой-Фарносовой на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все результаты спортсменки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что пока не могут лишить россиянку золота ОИ-2012, поскольку у нее есть 45 дней на обжалование решения CAS.

Мнение IAAF

На Совете EAA присутствовал и президент IAAF Себастьян Коу, который выразил одобрение предложенным реформам. "Мне это нравится, потому что это подчеркивает то, что мы (руководящие органы) используем системы допинг-контроля и технологии, которые являются более прочными и безопасными, чем 15 или даже 10 лет назад", - заявил Коу.

"Конечно, возможность пересмотра мировых рекордов IAAF нуждается в глобальном одобрении всех членов ассоциации, а также спортсменов, нынешних рекордсменов. Но я думаю, что это шаги в правильном направлении, если они будут организованы и структурированы должным образом, то у нас есть хорошие шансы отвоевать доверие в этой области", - добавил президент IAAF.