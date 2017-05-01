Чернова: стадион "Фишт" после Кубка конфедераций будет задействован футбольными клубами

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольные клубы будут использовать стадион "Фишт" в Сочи в период между Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира - 2018. Об этом журналистам сообщила министр спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Ранее утверждалось, что местные власти ведут переговоры с московским "Локомотивом". По информации ТАСС, столичный клуб рассматривает "Фишт" в качестве резервной арены.

"Климат благоприятный, желающих выехать зимой на юг очень много. У нас есть 11 дополнительных полей, поэтому зачем куда-то ехать, если можно здесь проводить подготовительный период или игры? Уже были разговоры с хорошими клубами, поэтому, думаю, в период между Кубком конфедераций и чемпионатом мира стадион будет задействован. Мы все решения согласовываем с ФИФА и оргкомитетом, потому что есть период эксклюзивного использования поля, поэтому после Кубка конфедераций будем понимать больше", - сказала Чернова.

"Это футбольный стадион, который таким и останется. Мы на юге умеем играть в футбол, поэтому надеемся, что найдется достойная команда, которая будет представлять Сочи и будет играть на этой арене. Кто будет играть? У нас еще два года, чтобы провести чемпионат мира, поэтому этот вопрос еще открыт", - добавила министр спорта.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В Сочи будут сыграны три матча группового этапа: 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии, 21 июня - Мексики и Новой Зеландии, 25 июня - Германии и Камеруна. Также на стадионе "Фишт" 29 июня пройдет один из полуфиналов турнира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Сочи примет четыре матча группового этапа, игру 1/8 финала и встречу 1/4 финала.