Семин: ФК "Локомотив" главное не опробовать поле стадиона "Фишт", а победить на нем

Баскетболистки УГМК в девятый раз подряд выиграли чемпионат РоссииСпорт 1 мая, 19:46
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексикиОбщество 1 мая, 19:45
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен ЫномМеждународная панорама 1 мая, 19:45
Комиссар ООН поддержал решение футболиста Мунтари не доигрывать матч из-за расизмаСборные 1 мая, 19:23
Лавров обсудил с Тиллерсоном переговоры по Сирии в АстанеПолитика 1 мая, 19:22
Дутерте не подтверждает визит в США из-за поездки в РоссиюМеждународная панорама 1 мая, 19:17
В "Единой России" считают метание зеленки в оппозиционеров преступлениемПолитика 1 мая, 19:09
Тарханов: финал Кубка России по футболу лучше проводить после окончания чемпионатаСпорт 1 мая, 19:09
Семин: ФК "Локомотив" главное не опробовать поле стадиона "Фишт", а победить на немСпорт 1 мая, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Для футбольного клуба "Локомотив" главное не попробовать сыграть на газоне стадиона "Фишт", а победить в финале Кубка России "Урал". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Финальный матч Кубка России пройдет во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи. В нем екатеринбургский "Урал" сыграет против московского "Локомотива".
"Самое главное не мои индивидуальные завоевания, а клубные, потому что это титул. Чем больше титулов, тем более значимый клуб, а это самое главное. Шанс выйти в еврокубки у нас есть, постараемся его использовать. Что касается газона, мы еще не выходили на него, но самое главное не опробовать поле, а победить на нем", - сказал Семин.
"Вообще ребята, которые приехали из сборной, говорили, что здесь фантастическое поле, газон идеально ровный. Выйдем и посмотрим, такие поля редкость для нас. Если говорить о сопернике, у "Урала" много опасных игроков - Эрик Бикфалви, Роман Павлюченко, Владимир Ильин. Предыдущие матчи каждая команда готовилась, мы многим не полностью давали играть прошлые матчи, и у "Урала" с "Тереком" не все играли", - отметил тренер.