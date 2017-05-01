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Семин: ФК "Локомотив" главное не опробовать поле стадиона "Фишт", а победить на нем

Спорт
1 мая, 19:04 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Главный тренер "Локомотива" заявил, что футболисты команды еще не выходили на газон

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Юрий Семин

Юрий Семин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Для футбольного клуба "Локомотив" главное не попробовать сыграть на газоне стадиона "Фишт", а победить в финале Кубка России "Урал". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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Финальный матч Кубка России пройдет во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи. В нем екатеринбургский "Урал" сыграет против московского "Локомотива".

"Самое главное не мои индивидуальные завоевания, а клубные, потому что это титул. Чем больше титулов, тем более значимый клуб, а это самое главное. Шанс выйти в еврокубки у нас есть, постараемся его использовать. Что касается газона, мы еще не выходили на него, но самое главное не опробовать поле, а победить на нем", - сказал Семин.

"Вообще ребята, которые приехали из сборной, говорили, что здесь фантастическое поле, газон идеально ровный. Выйдем и посмотрим, такие поля редкость для нас. Если говорить о сопернике, у "Урала" много опасных игроков - Эрик Бикфалви, Роман Павлюченко, Владимир Ильин. Предыдущие матчи каждая команда готовилась, мы многим не полностью давали играть прошлые матчи, и у "Урала" с "Тереком" не все играли", - отметил тренер.

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