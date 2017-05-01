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Россиянин Землин выиграл бронзу в ските на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Спорт
1 мая, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Победу одержал аргентинец Федерико Джил (56 из 60), вторым стал киприот Джорджио Ахиллеос (55 из 60)

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Россиянин Александр Землин занял третье место в олимпийском упражнении скит на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Ларнаке (Кипр).

В финале Землин набрал 44 очка из 50 возможных.

Победу одержал аргентинец Федерико Джил (56 из 60), вторым стал киприот Джорджио Ахиллеос (55 из 60).

Для Землина эта медаль стала первой наградой на этапах Кубка мира. Соревнования в Ларнаке завершатся 8 мая.

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