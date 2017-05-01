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Перед российскими боксерами стоит задача выйти в полуфинал WSB

Спорт
1 мая, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Российские боксеры 11 мая в Кемерове проведут четвертьфинальный поединок WSB против казахстанской команды "Астана Арланс"

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МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Перед российскими боксерами стоит задача попасть в полуфинал Всемирной серии бокса (WSB). Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер команды Patriot Boxing Team (официальное название команды сборной России) Кирилл Щекутьев.

Российские боксеры 11 мая в Кемерове проведут четвертьфинальный поединок WSB против казахстанской команды "Астана Арланс".

"Думаю, что матч будет очень тяжелым и зрелищным. Мы на групповом этапе проиграли казахстанской команде два матча, но нами были сделаны необходимые выводы, проведена работа над ошибками, уверен, что мы сможем одержать победу, - сказал Щекутьев. - Команда сейчас на ходу, были одержаны две уверенные победы над командами из Китая и Узбекистана. Руководство Федерации бокса России ставит перед нами важную задачу - выйти в полуфинал и продолжить выступать в плей- офф турнира. Наша команда уже ведет подготовку к этому матчу и находится на сборе в Кемерове".

"Помимо матча WSB, кемеровская публика увидит два титульных боя по профессиональному боксу по версии престижной ассоциации WBA", - добавил собеседник агентства.

Также свои поединки на профессиональном ринге проведут призер Олимпийских игр Михаил Алоян и другой российский боксер Дилмурод Сатыбалдиев.

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