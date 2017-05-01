Баскетболистки УГМК в девятый раз подряд выиграли чемпионат России

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб УГМК обыграл курское "Динамо" со счетом 83:82 в пятом матче финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин и завоевал трофей. Встреча прошла в Курске.

Самым результативным игроком матча стала баскетболистка УГМК Дайана Таурази, набравшая 33 очка.

Счет в серии до трех побед стал 3-2 в пользу клуба из Екатеринбурга.

Ранее в серии за третье место оренбургская "Надежда" была сильнее московского "Динамо (3-0) и завоевала бронзу.

Баскетболистки УГМК стали чемпионками России в 11-й раз в истории и в девятый раз подряд. Кроме того, екатеринбургский клуб трижды выигрывал Евролигу, один раз Суперкубок Европы и восемь раз Кубок России.

Баскетболистки курского "Динамо" могли впервые стать чемпионками России. В нынешнем сезоне клуб стал победителем Евролиги, также в активе "Динамо" победа в Кубке Европы, еще дважды курский клуб выигрывал Кубок России.