СМИ: фанаты "Эмполи" напали на футболиста своей команды Мчедлидзе

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающий итальянского футбольного клуба "Эмполи" Леван Мчедлидзе подвергся нападению со стороны болельщиков своей команды. Об этом сообщает итальянское издание Il Tirreno.

По информации источника, инцидент произошел в воскресенье после матча чемпионата Италии "Эмполи" - "Сассуоло" (1:3), в котором грузинский форвард участия не принимал из-за травмы. После игры футболист покидал прилегающую к стадиону территорию на автомобиле, когда его машину окружили болельщики. Форвард вышел из машины, чтобы успокоить болельщиков, а затем получил удар сзади по голове.

После этого между болельщиками началась перепалка, которую прекратили подоспевшие на место сотрудники полиции.