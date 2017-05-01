Моуринью может выставить молодежную команду МЮ в последнем туре чемпионата Англии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью думает над тем, чтобы выставить молодежный состав команды на матч заключительного тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас". Его слова приводит Telegraph.

Встреча "Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" пройдет 21 мая. 17 мая "Манчестер Юнайтед" сыграет перенесенный матч чемпионата с "Саутгемптоном", а 24 мая состоится финал Лиги Европы, куда могут попасть манкунианцы.

"Мы наказаны за успешную игру, - заявил Моуринью. - Если мы пройдем "Сельту" в полуфинале Лиги Европы, то 24 мая сыграем в финале, при этом 21 мая у нас матч с "Кристал Пэлас", а перед этим мы будем играть с "Саутгемптоном". Возможно, я попрошу Ники Батта (тренера академии "Манчестер Юнайтед") и его команду сыграть с "Кристал Пэлас".

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" с 65 очками после 34 матчей занимает пятое место, "Кристал Пэлас" с 38 баллами располагается на 16-й строчке.