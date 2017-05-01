СМИ: ЦСКА интересуется бразильским футболистом "Ботафого" Сассой

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к форварду бразильского "Ботафого" Сассе. Об этом сообщает портал Extra Online.

Контракт 23-летнего бразильца с "Ботафого" истекает в декабре 2017 года. По информации издания, летом Сасса может подписать с ЦСКА предварительное соглашение, а в январе на правах свободного агента перейти в клуб.

Ранее сообщалось об интересе к этому форварду со стороны московского "Локомотива".

В нынешнем сезоне Сасса смог отличиться семь раз и является лучшим бомбардиром команды.