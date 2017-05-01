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СМИ: ЦСКА интересуется бразильским футболистом "Ботафого" Сассой

Спорт
1 мая, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

В нынешнем сезоне 23-летний форвард смог отличиться семь раз и является лучшим бомбардиром команды

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к форварду бразильского "Ботафого" Сассе. Об этом сообщает портал Extra Online.

Контракт 23-летнего бразильца с "Ботафого" истекает в декабре 2017 года. По информации издания, летом Сасса может подписать с ЦСКА предварительное соглашение, а в январе на правах свободного агента перейти в клуб.

Ранее сообщалось об интересе к этому форварду со стороны московского "Локомотива".

В нынешнем сезоне Сасса смог отличиться семь раз и является лучшим бомбардиром команды.

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