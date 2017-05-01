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Шляхтин: Аболс останется на посту главного тренера ХК "Лада"

Спорт
1 мая, 21:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Такое решение было принято по итогам встречи руководства команды с губернатором Самарской области

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Артис Аболс

Артис Аболс

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Латвийский специалист Артис Аболс продолжит занимать пост главного тренера тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада". Об этом ТАСС рассказал министр спорта Самарской области, вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин.

Ранее портал Championat.com сообщал о том, что Аболс пополнит тренерский штаб нижегородского "Торпедо".

"Весь старый штаб команды остается: с Аболсом, с Макаровым (спортивный директор Вадим Макаров. - Прим. ТАСС) и Вдовиным (генеральный директор Владимир Вдовин. - Прим. ТАСС). Думаю, у команды с ними есть возможность дать результат. Был жесткий разговор с губернатором. Если не будет результата, клуб с ними расстанется", - сказал Шляхтин.

"Мое мнение было - 50 на 50. С одной стороны, я за стабильность, но с другой, результаты не отвечают ожиданиям. Надо биться, надо играть", - отметил собеседник ТАСС.

Тольяттинская команда за последние три года ни разу не сумела выйти в плей-офф КХЛ, а в минувшем сезоне под руководством Аболса заняла предпоследнее место в регулярном чемпионате в Восточной конференции.

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