Геркус надеется, что финал Кубка России посетит семь-восемь тысяч болельщиков "Локомотива"

СОЧИ, 1 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Президент московского "Локомотива" Илья Геркус надеется, что финал Кубка России по футболу посетит семь-восемь тысяч болельщиков команды. Об этом он рассказал журналистам.

Финальный матч Кубка России состоится во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи.

"Мы знаем только количество билетов, которое продали в Москве - пять тысяч, но наши партнеры в Российском футбольном союзе осуществляли продажи региональным болельщикам, поэтому мы рассчитываем на семь-восемь тысяч", - сказал Геркус.

При этом он отметил, что проведение финала Кубка в Сочи - это отличная возможность для болельщиков посетить город- курорт. "Замечательная идея провести финал Кубка на арене "Фишт", я думаю, что это можно сделать традицией, потому что приехать в Сочи и провести здесь время - замечательная возможность для болельщиков", - отметил президент клуба.

"Это Кубок, поэтому будет напряжение, страсть, матч будет особенным для всех. Мы очень собраны, настроены на победу, позитивно смотрим на наши шансы и намерены победить. Это не только возможность выйти в еврокубки, но еще и титул, это возможность все доказать себе и болельщикам, мы должны это сделать", - заявил Геркус.

Ранее "Локомотив" на своем поле проиграл казанскому "Рубину" со счетом 0:1. "Последний тайм последнего матча получился отличным, если мы будем в таком духе играть, то у "Урала" вообще не будет шансов, нам нужно настроиться. Сейчас основной соперник "Локомотива" - это он сам", - добавил глава клуба.