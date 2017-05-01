Двукратный чемпион мира по хоккею Денис Денисов перешел в магнитогорский "Металлург"

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Денис Денисов перешел в магнитогорский "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на два года.
В минувшем регулярном чемпионате Денисов набрал 25 очков (7 шайб + 18 передач) в 50 матчах при показателе полезности "+19". В плей-офф он провел 9 игр и завершил выступление в Кубке Гагарина с показателем полезности "-1".
Денисов выступал за ЦСКА в КХЛ с сезона-2012/13. В составе клуба он стал чемпионом России-2014/15 и трехкратным победителем регулярного чемпионата КХЛ. В 2016 году вместе с командой дошел до финала Кубка Гагарина, где армейцы уступили магнитогорскому "Металлургу".
В составе сборной России игрок стал двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и бронзовым призером турнира (2005).