Гол Джана "ножницами" принес "Ливерпулю" победу над "Уотфордом" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. "Ливерпуль" обыграл "Уотфорд" со счетом 1:0 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Единственный мяч на 45-й минуте в падении через себя забил Эмре Джан.

"Ливерпуль" с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Уотфорд" имеет в активе 40 баллов и располагается на 13-й строчке.

В следующем матче "Ливерпуль" 7 мая примет "Саутгемптон", "Уотфорд" днем ранее на выезде встретится с "Лестером".

EMRE CAN HAS JUST SCORED THE GOAL OF THE SEASON!!!



SKY SPORTS pic.twitter.com/bdAUzdKqjK — Empire of the Kop (@empireofthekop) 1 мая 2017 г.