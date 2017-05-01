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Гол Джана "ножницами" принес "Ливерпулю" победу над "Уотфордом" в матче чемпионата Англии

Спорт
1 мая, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. "Ливерпуль" обыграл "Уотфорд" со счетом 1:0 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Единственный мяч на 45-й минуте в падении через себя забил Эмре Джан.

"Ливерпуль" с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Уотфорд" имеет в активе 40 баллов и располагается на 13-й строчке.

В следующем матче "Ливерпуль" 7 мая примет "Саутгемптон", "Уотфорд" днем ранее на выезде встретится с "Лестером".

 

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