Российские борцы начинают выступление на чемпионате Европы в Сербии

Украинский спортсмен Жан Беленюк и российский спортсмен Давит Чакветадзе (слева направо) в финальном поединке на соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 85 кг на XXXI летних Олимпийских играх © Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Чемпионат Европы по борьбе стартует во вторник в сербском Нови-Саде. Среди участников турнира в составе сборной России - олимпийский чемпион Давит Чакветадзе, а также чемпионы Европы Мингиян Семенов, Никита Мельников и Анзор Болтукаев.

На чемпионате Европы в Сербии будет разыграно 24 комплекта медалей в восьми весовых категориях в греко-римской, вольной и женской борьбе. Категории отличаются от олимпийских, учитывая, что на Играх в Рио-де-Жанейро в каждом виде борьбы их было всего по шесть.

В составе сборной России выступит лишь один из четырех победителей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро - борец греко-римского стиля Давит Чакветадзе (85 кг). Большинство членов российской команды - это молодые борцы, которые в начале нового олимпийского цикла получили шанс проявить себя. Некоторым спортсменам предоставлена возможность доказать свой высокий уровень после неудачного выступления на Играх-2016, в частности, выступит на чемпионате Европы в категории до 63 кг Инна Тражукова, которая после поражений в полуфинале и поединке за бронзовую медаль Олимпиады в Бразилии подверглась жесткой критике со стороны президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Состав сборной России

Сборную России на чемпионате Европы представят борцы греко-римского стиля Мингиян Семенов (до 59 кг), Артем Сурков (до 66 кг), Абуязид Манцигов (до 71 кг), Чингиз Лабазанов (до 75 кг), Адлан Акиев (до 80), олимпийский чемпион Давит Чакветадзе (до 85), Никита Мельников (до 98 кг), Виталий Щур (до 130). В состав команды "вольников" вошли Заур Угуев (до 57 кг), Ахмед Чакаев (до 61), Ильяс Бекбулатов (до 65), Исраил Касумов (до 70), Ахмед Гаджимагомедов (до 74), Даурен Куруглиев (до 86), Анзор Болтукаев (до 97), Алан Хугаев (до 125).

В составе женской сборной Милана Дадашева (до 48 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Александра Андреева (до 55 кг), Валерия Коблова (до 58 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Инна Тражукова (до 63 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг), Алена Стародубцева (до 75 кг).

Соревнования пройдут в течение шести дней на арене "Спенс" в Нови-Саде - втором по значению городе Сербии на севере страны. Финалы запланированы на 20:00 мск, в воскресенье - в 19:00.

Вплоть до 2004 года проходили раздельные чемпионаты Европы по каждому стилю борьбы, с 2005 года они объединены в один турнир. Год назад предолимпийский чемпионат Европы состоялся в Риге, на счету сборной России 12 медалей, из которых семь - золотые. Однако никому из семи российских чемпионов Европы не удалось повторить успех в Рио-де- Жанейро. Семенов, Мельников и Болтукаев будут защищать титулы, завоеванные год назад в латвийской столице.