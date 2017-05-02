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Англичанин Марк Селби стал трехкратным чемпионом мира по снукеру

Спорт
2 мая, 1:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

В финале турнира в Шеффилде Марк Селби победил четырехкратного чемпиона мира шотландца Джона Хиггинса со счетом 18:15

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Англичанин Марк Селби

Англичанин Марк Селби

© EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Английский бильярдист Марк Селби стал победителем чемпионата мира по снукеру (призовой фонд - 1 910 000), завершившегося в английском Шеффилде.

В финале он сумел победить четырехкратного чемпиона мира 41-летнего шотландца Джона Хиггинса со счетом 18:15, отыграв отставание в шесть фреймов.

На протяжении последних лет Селби является лидером мирового рейтинга снукеристов-профессионалов. Он выиграл три чемпионата мира за последние четыре года (2014, 2016, 2017). Всего на счету 33-летнего англичанина теперь 12 побед в рейтинговых турнирах, пять из которых он одержал в завершившемся сезоне-2016/17.

Селби - уроженец Лестера и болельщик местного футбольного клуба. В прошлом году он отпраздновал свою победу на чемпионате мира с флагом "Лестера" в руках, выиграв свой финал через 11 минут после того, как футбольный клуб обеспечил себе первую в истории победу в чемпионате Англии. Он стал трехкратным чемпионом мира. Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира является англичанин Джо Дэвис, выигравший 15 турниров с 1927 по 1946 гг.

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