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Кросби получил травму головы в третьем матче плей-офф НХЛ с "Вашингтоном"

Спорт
2 мая, 4:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

На шестой минуте первого периода капитан "Питтсбурга" получил удар в голову от защитника "Вашингтона" Мэтта Нисканена

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Сидни Кросби после удара в голову от Мэтта Нисканена

Сидни Кросби после удара в голову от Мэтта Нисканена

© P Photo/Gene J. Puskar

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби получил травму головы в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном". Встреча проходит в Питтсбурге.

На шестой минуте первого периода Кросби боролся у ворот соперника с защитником "Вашингтона" Мэттом Нисканеном и получил два удара в голову, после чего упал на лед и не смог самостоятельно подняться. В итоге Нисканен был удален до конца игры. 

Кросби сумел подняться и покинуть лед только с помощью врачей клуба. Капитан "Питтсбурга" провел на площадке 2 минуты и 11 секунд. Во втором периоде Кросби не появился на льду. После двух периодов третьего матча "Вашингтон" ведет со счетом 1:0, шайбу забросил Никлас Бэкстрем с передачи Александра Овечкина. В серии второго раунда впереди "Питтсбург" (2-0).

В текущем плей-офф Кросби набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач) в семи матчах.

Момент травмы Сидни Кросби.

YouTube/ SPORTSNETCANADA

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