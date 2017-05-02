Магнитогорский "Металлург" подтвердил, что Антипин продолжит карьеру в НХЛ

СК возбудил дело против жителя Забайкалья, сын которого подорвался на минеПроисшествия 2 мая, 9:41
Около 66 га леса охвачены пожарами в Свердловской областиНовости Урала 2 мая, 9:30
Французские СМИ уличили Ле Пен в заимствовании у Фийона фраз из его выступленияМеждународная панорама 2 мая, 9:23
Медведев поручил подготовить проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимумаЭкономика и бизнес 2 мая, 9:15
Магнитогорский "Металлург" подтвердил, что Антипин продолжит карьеру в НХЛСпорт 2 мая, 8:46
Кремль подтвердил информацию о предстоящем телефонном разговоре Путина и ТрампаПолитика 2 мая, 8:44
В гости к нам: сезон заходов океанских лайнеров открылся на Дальнем ВостокеВ стране 2 мая, 7:21
Греция и кредиторы достигли соглашения по ключевым реформамЭкономика и бизнес 2 мая, 7:00
Войска США в Южной Корее подтвердили, что THAAD поставлен на боевое дежурствоМеждународная панорама 2 мая, 5:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" подтвердил переход защитника Виктора Антипина в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информация об этом опубликована на официальном сайте магнитогорского клуба.
Отмечается, что "Металлург" сохранил права на игрока в КХЛ. В какой клуб НХЛ переходит 24-летний Антипин, не сообщается. В прошедшем сезоне защитник провел 77 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи при общем показателе полезности "+16".
Также "Металлург" объявил, что не будут продлены контракты с двукратным чемпионом мира форвард Александром Семиным, а также финским нападающим Томми Санталой.
Контракты защитника Александра Будкина, вратаря Артема Загидулина продлены на два года, нападающего Дениса Платонова - на один год. Из тольяттинской "Лады" в "Металлург" перешел нападающий Антон Шенфельд. Срок соглашения не сообщается.
В прошедшем сезоне магнитогорский "Металлург" занял первое место в Восточной конференции КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина, где со счетом 1-4 уступил СКА.