Антипин вернется в "Металлург", если не попадет в состав "Баффало"

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МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Виктор Антипин вернется в магнитогорский "Металлург" в том случае, если он не будет проходить в основной состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало". Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.
Во вторник "Металлург" объявил о переходе Антипина в клуб НХЛ.
"Мы были готовы к отъезду Антипина. В прошлом году мы договаривались об этом, когда подписали с ним контракт на два года, что если у него будут предложения, то мы пожелаем ему всего хорошего и проводим его играть, - сказал Величкин. - Если у Вити там возникнут малейшие проблемы с попаданием в основной состав "Баффало", то он немедленно вернется. Речи о выкупе контракта не было - мы расторгли его по обоюдному согласию сторон, сохранив права на игрока".
Вице-президент клуба уверен, что со временем в "Металлурге" появятся защитники, которым смогут играть на том же уровне, что Антипин и другой бывший игрок клуба Алексей Береглазов, недавно подписавший контракт с "Рейнджерс".
"Такова наша судьба - терпеть и воспитывать новых. У нас есть школа, растут хорошие защитники 1997 и 1998 годов рождения, там уже и 1999 год подтягивается. Плюс работа скаутского бюро - это молодежь 1994 и 1995 годов рождения, играющая в высшей лиге. Скауты отслеживают, просматривают, и через пять лет, я не сомневаюсь, у нас появятся новые Антипины и Береглазовы", - отметил он.
Антипин и Береглазов в настоящий момент в составе сборной России готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 5 по 21 мая.