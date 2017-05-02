Антипин вернется в "Металлург", если не попадет в состав "Баффало"

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Виктор Антипин вернется в магнитогорский "Металлург" в том случае, если он не будет проходить в основной состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало". Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.

Во вторник "Металлург" объявил о переходе Антипина в клуб НХЛ.

"Мы были готовы к отъезду Антипина. В прошлом году мы договаривались об этом, когда подписали с ним контракт на два года, что если у него будут предложения, то мы пожелаем ему всего хорошего и проводим его играть, - сказал Величкин. - Если у Вити там возникнут малейшие проблемы с попаданием в основной состав "Баффало", то он немедленно вернется. Речи о выкупе контракта не было - мы расторгли его по обоюдному согласию сторон, сохранив права на игрока".

Вице-президент клуба уверен, что со временем в "Металлурге" появятся защитники, которым смогут играть на том же уровне, что Антипин и другой бывший игрок клуба Алексей Береглазов, недавно подписавший контракт с "Рейнджерс".

"Такова наша судьба - терпеть и воспитывать новых. У нас есть школа, растут хорошие защитники 1997 и 1998 годов рождения, там уже и 1999 год подтягивается. Плюс работа скаутского бюро - это молодежь 1994 и 1995 годов рождения, играющая в высшей лиге. Скауты отслеживают, просматривают, и через пять лет, я не сомневаюсь, у нас появятся новые Антипины и Береглазовы", - отметил он.

Антипин и Береглазов в настоящий момент в составе сборной России готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 5 по 21 мая.