Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Антипин вернется в "Металлург", если не попадет в состав "Баффало"

Спорт
2 мая, 10:06 дата обновления: 2 мая, 11:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Во вторник магнитогорцы объявили о переходе защитника в клуб НХЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Антипин

Виктор Антипин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Виктор Антипин вернется в магнитогорский "Металлург" в том случае, если он не будет проходить в основной состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало". Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.

Во вторник "Металлург" объявил о переходе Антипина в клуб НХЛ.

Смотрите также
Защитник "Металлурга" Виктор Антипин

Магнитогорский "Металлург" подтвердил, что Антипин продолжит карьеру в НХЛ

"Мы были готовы к отъезду Антипина. В прошлом году мы договаривались об этом, когда подписали с ним контракт на два года, что если у него будут предложения, то мы пожелаем ему всего хорошего и проводим его играть, - сказал Величкин. - Если у Вити там возникнут малейшие проблемы с попаданием в основной состав "Баффало", то он немедленно вернется. Речи о выкупе контракта не было - мы расторгли его по обоюдному согласию сторон, сохранив права на игрока".

Вице-президент клуба уверен, что со временем в "Металлурге" появятся защитники, которым смогут играть на том же уровне, что Антипин и другой бывший игрок клуба Алексей Береглазов, недавно подписавший контракт с "Рейнджерс".

"Такова наша судьба - терпеть и воспитывать новых. У нас есть школа, растут хорошие защитники 1997 и 1998 годов рождения, там уже и 1999 год подтягивается. Плюс работа скаутского бюро - это молодежь 1994 и 1995 годов рождения, играющая в высшей лиге. Скауты отслеживают, просматривают, и через пять лет, я не сомневаюсь, у нас появятся новые Антипины и Береглазовы", - отметил он.

Антипин и Береглазов в настоящий момент в составе сборной России готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 5 по 21 мая. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
19
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
2
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
3
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
4
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
5
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама